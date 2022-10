Opening online Nationale Hulpverleningskrant donderdag 20 oktober

Een organisatie welke al vele malen haar diensten heeft bewezen in verschillende vermissingszaken. Gedreven door de motivatie om anderen te helpen die in nood verkeren en door de soms gebrekkige publieke communicatie rondom de hulpverlening in het algemeen is deze online krant ontstaan die voor iedereen toegankelijk is.

SAR Nederland

SAR Nederland, ooit begonnen als gelegenheid initiatief bij het zoeken naar een vermist persoon tot een grote landelijke, zeer geoliede organisatie die bijna bij elke vermissing ter ondersteuning wordt gevraagd. Houwina Postma: “Wat ooit begon als een activiteit naast ons werk zijn die rollen nu wel omgedraaid. Roel en ik hebben er bijna een dagtaak aan. Maar het is hart verwarmend als je merk hoeveel mensen zich vrijwillig willen aansluiten bij onze organisatie en de resultaten die je daarmee bereiken kan.”

“Als een dierbare vermist wordt en de familie klopt bij je aan dat is er geen vezel in je lichaam die dan nee kan zeggen. Alhoewel onze agenda soms wel een anders zegt.” Sar Nederland wordt in vele gevallen door de naaste familie bij een missing gebeld voor hulp. De eerste uren en dagen zijn cruciaal. Ook zijn er goede contacten met de publieke diensten zoals de Politie. Roel vult aan: ‘Als wij gebeld worden gaan we eerst inventariseren wat er aan de hand kan zijn en welk gebied in aanmerking komt om te zoeken. Dan maken we een plan van aanpak en worden de vrijwilligers opgeroepen. Een hele organisatie!”

Waar de organisatie vaak tegen aan liep is het ontbreken van een nieuwsplatform specifiek voor de hulpverlening. Het doel is om informatie van lopende zaken te delen maar ook die van afgesloten acties. Daarmee kan het publiek om hulp gevraagd worden en is het ook te volgen wat dergelijke hulporganisaties allemaal doen zonder dat je dit vaak ziet of merkt.

In dat kader is de Nationale Hulpverleningskrant gebouwd. Via het webadres: https://www.nationalehulpverleningskrant.nl is de krant straks voor iedereen toegankelijk.

Maar SAR Nederland is niet de enige die informatie deelt via de krant. Ook organisaties als

112 Water uit Sneek, Klaas Post van Urk, Journalist Martijn Mastenbroek, Bles en van Rijs Recherche, Veltman MarineService, bergingsbedrijf Simon van Wieren, ReddingsBrigade Drachten en ReddingsBrigade Deventer delen informatie via deze krant.

De officiële opening van de krant vindt plaats op donderdagmorgen 20 oktober om 10:30 uur bij Veldman Yacht Charters aan de Zwolsmanweg 18 te Sneek. Vele vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties zullen aanwezig zijn om toelichting te geven.