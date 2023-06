Opening nieuwe tentoonstelling: Wetter, wyn en wolken: hedendaagse kunst in het Fries Scheepvaart Museum

SNEEK- Iedereen die graag op of aan het water is, weet: niets is zo veranderlijk als het weer. Van het ene op het andere moment kan het omslaan en ziet de wereld er heel anders uit. Het water en de lucht erboven zijn dan ook sinds jaar en dag al een rijke bron van inspiratie voor kunstschilders.

In de expositie Wetter, wyn en wolken \ Water, wind en wolken in het Fries Scheepvaart Museum, tonen 29 kunstenaars hun fascinatie voor dit fenomeen. “Het thema is steeds hetzelfde, maar de uitwerking elke keer anders” vertelt directeur Hester Postma. “We zien dreigende luchten, woeste wolken die voorbij waaien. Of juist een strakblauwe hemel met een paar verstilde schapenwolkjes. Samen vangen ze de vele gezichten die ons waterlandschap en de lucht daarboven kent."

De kunstenaars Voor Wetter, wyn en wolken | Water, wind en wolken selecteerde gastcurator Gerben Groenhof werk van 29 kunstenaars uit Friesland en omgeving. “Ik heb gezocht naar een spannende mix van abstracte en realistische werken,” zegt Groenhof. “Er zijn gevestigde namen bij, maar ook minder bekende kunstenaars. Vaak kon ik kiezen uit bestaand werk dat perfect past bij het thema, maar er zijn ook die speciaal voor de gelegenheid iets nieuws hebben gemaakt. Zo is het een heel gevarieerde tentoonstelling geworden.”

De deelnemende kunstenaars zijn: Johan van Aken, Birgitta ten Berge, Hetty Boogholt, Margreet Boonstra, Wia Bouma, Douwe Elias, Hendrik Elings, Yvonne Feijten, Jentje Fekkes, Michiel Galama, Sita Geerling, Evert van Hemert, Marten van Holten, Irma Kamp, David van Kampen, Gea Koevoets, Maike van der Kooij, Fimmy Kooijker, Edzard Krol, Wil van der Niet, Minne Onnes, Han Reeder, Jan Reus, Niels Schouten, Gert Jan Slotboom, Gert-Jan Veenstra, Wim van der Veer, Annemiek Vos en Hiske Wiersma.

Opening

Op woensdagavond 5 juli is de opening voor genodigden. Deze zal worden verricht door meteoroloog en NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Hiemstra woont in Balk en kent het water, de wind en de wolken in onze provincie als geen ander. Dat hij zich grote zorgen maakt over klimaatverandering, heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Kortgeleden maakt hij bekend te zullen stoppen als presentator van de weerberichten, om zich als ondernemer te gaan richten op klimaatneutraal bouwen en bouwen met natuurlijke grondstoffen.

Praktische informatie

Wetter, wyn en wolken | Water, wind en wolken is vanaf donderdag 6 juli t/m zondag 1 oktober te zien in het Fries Scheepvaart Museum, Kleinzand 16 in Sneek. Kijk voor tickets en openingstijden op www.friesscheepvaartmuseum.nl.