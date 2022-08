Opening Jan de Rapperpaad door familie De Rapper op 27 augustus

SNEEK- In 2020 eerde de gemeente Súdwest-Fryslân vijfenzeventig jaar na het einde van de Tweede wereldoorlog de Sneker verzetsheld Jan de Rapper met een wandelpad in zijn naam. Door de coronapandemie is het helaas tot op heden niet gelukt het Jan de Rapperpaad in de wijk De Zwette officieel te openen. Daarom komt de familie op zaterdag 27 augustus om half vier bij zijn straatnaambord samen om Jan de Rapper nog één keer te herdenken en het leven in vrijheid te vieren.

Onder de aanwezigen zijn Marten de Rapper, de initiatiefnemer van de straatnaam, en Yvonne de Rapper, schrijfster van het boek ‘Jan de Rapper, Verzetsman in Sneek’.

Jan de Rapper (1907-1988) was als lid van de verzetsgroep Lever al vanaf 1941 betrokken bij de intensieve hulp aan onderduikers, het verspreiden van illegale lectuur en vervoeren van wapens. In zijn jeugd was hij een talentvolle voetballer bij de Black Boys en in latere jaren een bekende ondernemer in Sneek. In 2021 werd zijn inmiddels vergeten verzetsverleden opnieuw verteld in het boek ‘Jan de Rapper, Verzetsman in Sneek’.