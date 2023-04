Opening FAC Autocross - Record aantal deelnemers Paasraces Blauwhuis!

Er is hard gewerkt om het circuit weer helemaal raceklaar te krijgen. In februari is gestart met het nieuwe rennerskwartier en zelfs vandaag nog was de organisatie druk bezig om alle coureurs daarin van een plaats te kunnen voorzien. De laatste dagen is de baan helemaal geprepareerd voor de eerste races dit seizoen.

De autocross wordt al vanaf 1982 op kleicircuit van Wolsum georganiseerd en voor het publiek is het nu ook mogelijk het circuit rond te lopen. Een lang gekoesterde wens. De afgelopen dagen is het circuit en ook het rennerskwartier met behulp van drones ingemeten. Alles lijkt dus klaar voor een denderende aftrap in Blauwhuis met een bomvol programma dat op Paaszondag 9 april vanaf 11.30 uur begint.