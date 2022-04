Opening expositie Windstil in Fries Scheepvaartmuseum én station Sneek eerste in reeks van 12 landelijke tentoonstellingen

SNEEK - Op het station van Sneek én in het Fries Scheepvaart Museum opende op vrijdag 22 april gelijktijdig de expositie Windstil. Windstil is de eerste in een nieuwe serie exposities van De Mix Nederland, en is een initiatief van Stichting Beeldmix samen met NS en ProRail.

Bij iedere editie van ‘De Mix’ worden historische fotocollecties gebruikt als bron van inspiratie voor hedendaagse Nederlandse fotografen. De spannende, prikkelende en soms vertederende combinaties resulteren in een verrassende ontdekkingsreis door het Nederland van toen en nu. De exposities zijn gelijktijdig te zien, zowel in het museum als in een buitenexpositie op het nabijgelegen station.

Kunst neemt je mee op reis

Stichting Beeldmix maakt met twaalf Nederlandse musea in samenwerking met NS en ProRail een serie van twaalf ‘De Mix’-projecten. Ieder project bestaat uit een foto-opdracht aan een hedendaagse fotograaf, een tentoonstelling in een museum of galerie en een buitenexpositie op het station. Fotocollecties van historische fotografen worden gebruikt als bron van inspiratie voor nieuw werk van hedendaagse Nederlandse fotografen.

Twee fotografen, een historische en een hedendaagse, worden in De Mix samengebracht om zo tot een beelddialoog tussen twee fotografen te komen die uitnodigt tot kijken en ontdekken. De verschillende exposities zullen telkens te zien te zijn voor de duur van twee maanden verspreid over twaalf provincies in Nederland. In Windstil laat beeldmaker Heleen Haijtema je met andere ogen kijken naar Fries historisch erfgoed: het skûtsjesilen.

Station als kunstsatelliet

Voor NS en ProRail is het belangrijk dat stations een fijne plek zijn om te verblijven zodat iedereen zich welkom voelt. “Het station verbindt mensen met elkaar en vergroot hun wereld. Door de stations te gebruiken als buitenlocatie voor de exposities wordt het een betekenisvolle bestemming en ontstaat er een hele mooie wisselwerking tussen museum en station. Reizigers worden op het station nieuwsgierig gemaakt naar de expositie in het museum en het publiek heeft een extra reden om naar het station te gaan om de expositie ook daar te beleven,” aldus Femke Woudstra, directeur Stationsmanagement en Exploitatie NS Stations.

Eveline Braak van ProRail, lid van de kunstcommissie stations, was direct enthousiast over het concept van Stichting Beeldmix: “Ik ben enorm blij dat de eerste fototentoonstelling nu gerealiseerd is en dat het zulke inspirerende beelden heeft opgeleverd. Ook ben ik erg benieuwd naar het vervolg in de andere provincies!”

Rafaël Philippen van Stichting Beeldmix laat weten erg blij te zijn met de duo tentoonstellingen: “Het bereik is daardoor immens en divers. Ik ben NS, ProRail, de deelnemende musea, het Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds zeer dankbaar dat ze zo enthousiast mee doen.”

Elke provincie een expositie

De Mix is in elke provincie te zien in, dit jaar én in 2023 en 2024. Het Fries Scheepvaart Museum en station Sneek vormen de eerste combinatie in de reeks. In juni gevolgd door het Zeeuws Museum in combinatie met station Middelburg. Ook de overige provincies volgen.

Windstil is van 22 april tot en met 28 augustus 2022 te zien in het Fries Scheepvaart Museum, Kleinzand 16, Sneek. Openingstijden: ma-za 10.00-17.00 uur, zo 12.00-17.00 uur. En dus ook op het station van Sneek.