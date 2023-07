Opening eerste biobased doolhof van Europa

WORKUM- Op 19 juli wordt het biobased doolhof feestelijk geopend in Workum. Het doolhof is gemaakt van vezelhennep en is dé plek waar mensen deze zomer op een leuke manier informatie ontvangen over hoe er in Fryslân wordt gewerkt aan een biobased (bouw)economie. Het doolhof laat zien hoe vezelhennep groeit, welke biobased bouwproducten ervan worden gemaakt en welke positieve impact de plant op de bodem en biodiversiteit heeft.