WOUDSEND- Een groep enthousiaste vrijwilligers van de Historische Kring Woudsend (HKW) is een tijd bezig geweest met een specifiek project. Met behulp van foto’s, artikelen, verhalen, historische kaarten en boeken, in de eerste plaats uit het eigen archief en in de tweede plaats van het internet, hebben zij een veertigtal historisch verantwoorde informatie borden samengesteld en ontworpen voor plaatsing op historische panden en monumenten in Woudsend.

Deze bordjes zijn voorzien van een QR-code zodat extra informatie kan worden gevonden op de in ontwikkeling zijnde nieuwe archiefsite van de HKW. Van al deze infobordjes is een magazine met route samengesteld, dat verkrijgbaar is bij het VVV, camping De Rakken en bij het secretariaat van de HKW. Dit biedt als extra de mogelijkheid om thuis of op het vakantieadres, de informatie in alle rust te bestuderen en/of uit te breiden .

De bordjes zijn kortgeleden geplaatst, zodat de toeristen van ons dorp al informatie kunnen vinden over een groot deel van het historisch erfgoed van ons dorp.

Woensdag 28 juni om 11.00 uur wordt het bordjesproject formeel geopend en wereldkundig gemaakt. Voor deze opening zijn onder andere de plaatselijke ondernemingen en verenigingen uitgenodigd, alsmede directeur Bauke Folkertsma van DeeenAa, online City- en Regiomarketing uit Joure, die de bordjes heeft gemaakt. De opening vindt plaats bij één van de historische panden, namelijk het vroeg 19e-eeuwse pand, Midstrjitte 16, dat voorheen een kruidenierswinkeltje was.

Verder is ook iedere bewoner van Woudsend van harte uitgenodigd.

Voor meer informatie, neem contact op met de Historische Kring Woudsend.

Bron: https://www.woudsendonline.nl/nieuws/1365302_opening-bordjesproject-woudsend