Openbare zitting centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing

In deze zitting beslist het centraal stembureau over:

· de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;

· het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

· het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;

· de definitieve lijstnummering.

De nummering van de lijsten van de partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing wordt door loting vastgesteld. Deze loting zal door de voorzitter van het centraal stembureau, burgemeester mr. drs. J.A. de Vries, worden uitgevoerd.

De zitting is op 4 februari om 10.00 uur in de raadszaal van het Bestjoershûs, Marktstraat 1 Sneek.

De zitting wordt uitgezonden

De zitting is ook live te volgen via het kanaal waarop normaliter ook raadsvergaderingen worden uitgezonden. Dit kanaal is te bereiken door op de website https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/dashboard de betreffende bijeenkomst op 4 februari aan te klikken