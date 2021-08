Open yogadagen 28 + 29 augustus

SNEEK- Voor velen is yoga niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Maar wat houdt het nu precies in? Welke stijlen zijn er en wat past het beste bij jou? Als je met yoga wilt beginnen waar moet je dan op letten en wat zijn de mogelijkheden ? Op 28 en 29 augustus zijn er de ‘Open yogadagen’.

Ben je geïnteresseerd in Yoga dan bieden de open yogadagen je de mogelijkheid om je te oriënteren op diverse yogastijlen zoals Yin, Vinyasa, Hatha-yoga en Yoga-light. Tijdens een doorlopend programma kun je deelnemen aan de verschillenden yogavarianten en vragen stellen aan de docenten Sandra en Wieger van Yogaflows.

Elke half uur start er een nieuwe ingekorte yogales waarbij je zelf kunt ervaren welke vorm bij jou past. Van 12.00 - 13.00 uur is er een Kennismaking & vragenuurtje. Uiteraard is het mogelijk om meerdere sessies bij te wonen.

Deelname is geheel gratis inclusief thee. De Open Yogadagen worden georganiseerd op 28 en 29 augustus in de studio aan de Simmerdyk 2 (@de Dyk) in Sneek van 10.00 - 16.00 uur. Bekijk het programma op www.yoga-flows.nl en kom naar de studio. Aanmelden is niet nodig.