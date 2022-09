Open Repetitieavond Gemengd koor Evergreens Sneek

SNEEK- Evergreens is een gemengd koor met ongeveer 50 enthousiaste leden. Van Mozart tot Borsato en van Queen tot Abba, het repertoire is bijzonder breed en wordt voornamelijk vierstemmig vertolkt. Het koor geeft ongeveer 10 optredens/concerten per jaar.

Open Repetitieavond

Op 29 september2022 heeft EVERGREENS een open repetitie. U kunt dan een repetitie bijwonen om te ervaren of ons koor iets voor u is. U mag meezingen of alleen maar luisteren. In overleg met de dirigent gaat u zingen als sopraan, alt, tenor of bas, maar meestal hebt u zelf ook wel in de gaten welke stemgroep bij u past.



Elke donderdagavond komen de leden van Evergreens bij elkaar om samen gezellig én mooi te zingen en natuurlijk te oefenen voor het eerstvolgende concert. Dit alles onder de bezielende leiding van dirigent Erwin de Ruijter.

Muzikale ondersteuning wordt verzorgd door een combo bestaande uit een pianist, een drummer, een gitarist en een bassist.

De repetities vinden plaats in MFC De Spil, Molenkrite 169 te Sneek, op donderdag van 19.45 tot ongeveer 22.00 uur.