Open Repetitie en Première van Theaterconcert 'Baas Giele Taxi‘

SNEEK- Joni Mitchell in het Fries. Het lijkt onmogelijk en eigenaardig, maar voor zangeres Inez Timmer passen haar songs in de unieke vertaling van dichter Eppie Dam als een handschoen. Het klinkt alsof de originele versies opnieuw zijn uitgevonden. Nog in coronatijd nam zij samen met een groepje gedreven en ervaren muzikanten 14 composities van Joni Mitichell op. Naast de CD is er nu ook een LP van deze opnames verschenen. Binnenkort zijn deze nummers, met muzikanten, ‘live‘ te horen in een theaterconcert met dezelfde titel: Baas Giele Taxi.

Behalve een begenadigd zangeres heeft Inez Timmer ook ruimschoots bewezen dat ze een uitstekende performer is. Tussen de nummers door vertelt ze het levensverhaal, het gevecht en het verdriet van Joni Mitchell. Zo nu en dan gebeurt dat door de bril van haar eigen ervaringen als beginnend muzikant. Maar met een schuin oog kijkt ze ook naar het tijdsbeeld van de sixties en de seventies, toen er een ware explosie was van muzikale creativiteit èn van enorme maatschappelijke veranderingen. Door deze context en achtergronden krijgen de songs van Joni Mitchell als het ware een nieuw leven. De première van het theaterconcert vindt plaats op 7 oktober in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden.

Op zaterdag 15 september is er een Open Repetitie voor het theaterconcert in de Doopsgezinde Kerk, Singel 26 in Sneek om 20:00 uur. Het publiek kan dan een kijkje in de keuken nemen om te zien hoe Timmer, de muzikanten en de regie deze voorstelling monteren. Ook wordt bij deze gelegenheid de LP van Baas Giele Taxi overhandigd aan burgemeester van SWF, Jannewietske de Vries.

Vertalingen songs:Eppie Dam

Muzikanten:Jan van Olffen, Hubert Heeringa, Richard Veltman, Paul Horjus, Ytzen Peterson en Willem Pen

Tekst theaterconcert:Hans Brans en Inez Timmer

Regie:Joke Tjalsma