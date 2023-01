Open Plastic Modelbouwdag: zaterdag 4 februari 2023 in wijkgebouw de Spil in Sneek

SNEEK- Op zaterdag 4 februari 2023 is de 21ste Open Plastic Modelbouwdag in wijkgebouw de Spil in Sneek. De Regio Noord van de landelijke modelbouwverenigingen Twenot en IPMS houdt de alweer 21ste ‘open dag’ van 10.00 tot 16.00 uur. De zaal open voor het publiek, de toegang is gratis. Twenot staat voor TWEede Nederlandse Organisatie voor Tankhobbyïsten, lid van die vereniging Jan Frankema is een van de organisatoren van de Sneker modelbouwdag.

De I.P.M.S. (International Plastic Modellers’ Society) wordt, naast anderen, vertegenwoordigd door Peter Wardekker uit Sneek , die de mede-organisator van deze dag is. De Twenot- leden richten zich op de bouw van militaire voertuigen en figuren van alle landen en uit alle tijden in diverse schalen. De IPMS herbergt leden die bouwen aan allerlei modellen; auto's, vliegtuigen,schepen, figuren, science -fiction elementen etc. Overigens zijn er meerdere leden van beide verenigingen lid.

Show, demo en verkoop

Naast de gebruikelijke drie elementen: show, demo en verkoop ,zullen enkele leden vertellen over hun specialiteit op het gebied van de plastic modelbouw. Onderwerpen als airbrushen, cross-kitting, bouwrecensies maken etc. zullen aan de orde komen. U kunt aan de demo tafels van alles aan de modelbouwers vragen.

Met het steeds meer verdwijnen van modelbouw uit de speelgoedwinkels is deze dag een welkome aanvulling voor de modelbouwers.

Op deze 21ste open plastic modelbouwdag zijn weer alle facetten van de plastic modelbouw bijeengebracht. Diverse leden tonen hun bouwkunst in tentoongestelde modellen, anderen zijn tijdens de beurs bezig met het bouwen van hun modellen. Door demonstraties van airbrush-technieken en figuur- schilderen kan men ‘live’ zien hoe zoiets moet worden gedaan.

Naast de show en de demonstraties zijn er ook modelbouwers die hun overtollige zolder-voorraad aan de man/vrouw proberen te brengen. Zowel de nieuwste als veel oudere modellen kunnen zaterdag 4 februari tegen gunstige prijzen van eigenaar wisselen.

Gratis entree

De gratis entree is bewust gekozen om een zo groot mogelijk publiek te kunnen bereiken. De gemaakte kosten hoopt de organisatie te kunnen dekken uit de opbrengst van een tombola (verloting) waarvoor de diverse tafelhouders enkele prijzen hebben afgestaan, die - naast enkele andere artikelen - toch meest gerelateerd zijn aan de hobby, zodat het winnende publiek meteen thuis aan de slag kan; zo snijdt het mes aan twee kanten.

Ook de jeugd wordt niet vergeten, aan de “Kits for Kids” tafel (een kit is een modelbouwdoos) kan de jeugd (kids) onder deskundige leiding een model in elkaar plakken en daarna gratis mee naar huis nemen. Ook hier snijdt het mes aan twee kanten: de jeugd leert de eerste beginselen van de modelbouw en wordt tevens een poosje beziggehouden, zodat pa en/of ma de handen vrij heeft/hebben om al het moois te bekijken.

Deze modelbouwdag trok in het nabije verleden veel hobbyisten naar de Spil en nu het weer mogelijk is een dergelijk evenement zonder de hinder van corona maatregelen te bezoeken, lijkt het de organisatoren een uitgelezen kans om de modelbouw in het noorden te promoten. Zij gaan er dan ook vanuit dat het publiek op 4 februari weer de weg naar de Spil zal weten te vinden.