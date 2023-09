Open Monumentendag in en om de Sint Martinuskerk van Sneek

SNEEK- Zaterdag a.s. zijn er in het kader van de Open Monumentendag verschillende activiteiten in en om de RK Sint Martinuskerk van Sneek.

De Sint Martinuskerk is een rooms-katholieke pseudo-basilikale kruiskerk in Sneek en is gewijd aan de heilige Martinus van Tours. Het bouwwerk uit 1872 werd ontworpen door de architect Pierre Cuypers. Het is echter onvoltooid gebleven want de kerk heeft geen dominerende toren. De kerk heeft wel een dakruiter met een achtkantige spits tussen vier topgevels, een spitstype dat Cuypers vrij veel toepaste.

Zaterdag 9 september a.s. tijdens Open Monumentendag, zullen pastoor Peter van der Weide en Pyt Bouwhuis je rondleiden door de kerk. Deze rondleiding vindt plaats om 12:00 uur en om 14:00 uur en omvat ook een bezoek aan de sacristie en de klokkenstoel in de prachtige tuin van de pastorie.

Het Maarschalkerweerd orgel zal worden bespeeld door de 20-jarige Wouter Roolvink. Wouter is student aan de Firda (voorheen ROC Sneek) en wil graag orgelbouwer worden.

Op het kerkplein is er van 11:00 tot 15:00 uur een tweedehands kledingmarkt. Er is (merk)kleding (ook vintage en herenkleding) te koop maar ook accessoires, schoenen, tassen en nog veel meer. Op het kerkplein is een terras waar o.a. koffie en thee verkrijgbaar zal zijn.