Open Monumentendag en Uitfestival 2023 in Woudsend

WOUDSEND- De zomer moet nog beginnen, maar de organisatie van Open Monumentendag en Uitfestival 2023 in september is al lange tijd in volle gang. De eerste aankondiging:

Zaterdag 9 september in Woudsend: Open Monumentendag en Uitfestival

Dit jaar is in Woudsend Open Monumentendag/Uitfestival Súdwest-Fryslân op zaterdag 9 september. Verspreid over het hele dorp zijn er dan weer veel gevarieerde activiteiten ‘voor jong en ouder’. De Open Monumentendag heeft als thema ‘Leven Erfgoed’: verhalen, gedichten, ambachten, etc.

Levendige monumentenroute

Er is weer een feestelijke monumentenroute door de oude kern van het dorp langs de molens, kerken en andere historische panden. De hoofdroute wordt weer opgefleurd met vlaggetjes, straattheater en muziek. De molens, kerken en oudheidkamer De Parel zijn open voor bezichtiging.

Nieuw dit jaar zijn dichters/verhalenvertellers bij de monumenten, een Friese spreekwoordenpuzzel langs de route én fraaie informatiebordjes van de Historische Kring Woudsend.

Uitfestival met muziek door het hele dorp

Koren en muziekgroepen uit Woudsend en de regio treden op bij de monumenten, de horeca en het MFC/dorpshuis. We noemen alvast ons eigen Mienskipsorkest en de koren Om é Nocht en de Pôllesjongers uit Woudsend, de Friese folkgroep Reizger uit Rijs en Vocal group Keatling uit Joure.

En Meer …

-De bekende Boerenmarkt van Woudsend komt op de zaterdag weer met een extra editie.

-Het “Varen met verhalen” met meerdere schepen vormt weer een vertrouwd programmaonderdeel.

-Bij de Loswal is een ‘dans en beweeg-plein’ m.m.v. onder meer Fit Woudsend en Cultuurplein SWF.

-In het MFC/dorpshuis is een kinderprogramma van InkiPinki met kindertheater en schminken.

-De Woudsender horeca met haar mooie terrassen zorgt weer voor gezelligheid en versnaperingen.

-Bij het MFC/dorpshuis is een informatiemarkt voor verenigingen uit Woudsend e.o.

-Feestelijke afsluiting met een ‘Matinee bij ons MFC’ met het Mienskipsorkest en de Pôllesjongers.

In augustus wordt er weer een huis-aan-huis folder verspreid met het programma en een routekaart. Actuele programma-informatie via de websites Woudsend Online en Welkom in Woudsend.

Voor vragen en/of suggesties kunt u terecht bij woudsendpromotie@gmail.com

Oproep: Voor de informatiemarkt bij het MFC kunnen alle verenigingen van Woudsend tegen gereduceerde prijs een kraampje huren. Info: woudsendpromotie@gmail.com

Bron: https://www.woudsendonline.nl/