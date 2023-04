Open middag WaterSportvereniging Heeg

HEEG- Zaterdag a.s., 15 april van 14.00 tot 17.00 uur, kan er bij de WaterSportvereniging van Heeg kennis gemaakt worden met verschillende watersporten. Kinderen vanaf groep 5 en jongeren kunnen kennis maken met het zeilen in de optimist. Oudere kinderen kunnen zeilen in de Splash en er kan worden gesurft. Dit kan vanaf ongeveer 12 jaar.

Daarnaast kan er bij de WSH sinds kort worden geroeid in een St Ayles Skiff. Maak deze middag kennis met het roeien in de 5 persoons St Ayles Skiff! Ook kan er worden gesupt of worden gezeild in een Tjotter.

Mega sup

Er is een mega sup voor de kinderen en er is een springkussen aanwezig. De WSH beschikt over de bootjes, supboards, surfplanken, zwemvesten en wetsuits. Wees welkom om kennis te maken met de diverse watersporten. Pharshoeke 101 in Heeg (bij de Passantenhaven)