Open kerk in Woudsend

WOUDSEND- De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken en hoewel dit voor veel mensen een gezellige tijd is met familie en vrienden, zijn er ook velen die in deze donkere tijd de eenzaamheid meer voelen dan anders. Vooral nu de coronamaatregelen ook weer strenger worden kan dit extra gevoeld worden.

Om dan toch even de mogelijkheid hebben om even contact te zoeken met iemand is de Karmel kerk in Woudsend de komende weken geopend op donderdagmiddag van 16.00 - 17.00 uur en op zondag na de kerkdienst van 11.00 - 12.00 uur.

Gewoon om mensen de mogelijkheid te geven om even in de kerk te zijn voor een gesprekje of even in stilte tot rust en bezinning te komen en naar de muziek te luisteren of om de kerk eens van binnen te bekijken.