Open Kerk in de ‘Zuider’ van Sneek

“Voor sommigen duurt dit al veel te lang – anderen vinden het best wel spannend om opeens weer met zoveel mensen dicht bij elkaar te zijn. Dat snappen we allemaal, maar welkom iedereen op de 28e. Dan hebben we het er even over wat mogelijk is.

Advies bij de kerkgang is “geef elkaar de ruimte”, - misschien ook een goed advies voor onze groep. We zullen zien hoe we dat gaan doen, zodat ieder zich weer goed voelt in “Open Kerk”.

Verder hopen we dat het weer gaat lukken met het invullen van de leiding van de knutseltafel. Daar moeten wij het ook even over hebben.

Allemaal hartelijk welkom iedere dinsdagmorgen in de Zuiderkerk van half 10 tot half 12.

Nog nooit meegedaan? Dan extra welkom”, laat de organisatie weten.