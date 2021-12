SNEEK- Twee jaar op rij is de Fietselfstedentocht niet doorgegaan zoals de organisatie en ook de deelnemers het liefst zien. Maar na de voorinschrijving is deze woensdag de open.

"We hopen natuurlijk op een gewone tocht op pinkstermaandag, maar hebben ook nagedacht over alternatieven. We kunnen schakelen als het moet", zegt Stephan Rekker (foto), voorzitter van de Fietselfstedentocht.

Vorig jaar konden mensen via een app de tocht fietsen op een zelfgekozen dag. Dat was succesvol.

"Wat het volgend jaar wordt, hangt af van wat tegen die tijd mag en wat niet. Mogelijkheden zijn meerdere startpunten, meerdere dagen of minder deelnemers. We weten niet hoe het komt en dat is natuurlijk lastig, maar we blijven positief en willen ook de vrijwilligers enthousiast houden." Rekker heeft voor zichzelf al een einddatum in z'n hoofd om te stoppen. "Dat is in 2023 bij de 111ste tocht. Ik wil wel afscheid nemen bij een officiële tocht."

Bij de voorinschrijving hebben al 5.000 mensen zich gemeld en bij de open inschrijving zijn dat er al 3.000. Tot en met 15 december kunnen ze zich inschrijven en dan volgt de loting.