Open Huis in Hospice De Kime in Sneek.

SNEEK- Tijdens de Dag van de Palliatieve Zorg op zaterdag 9 oktober a.s. houdt Hospice De Kime open huis. U bent van harte welkom om tussen 13.30 uur en 16.00 uur een kijkje te komen nemen aan de Westhemstraat 46 te Sneek. U krijgt daar o.a. informatie over het werk van de VPTZ Zuidwest Friesland en de opleidingsmogelijkheden voor vrijwilliger in de zorg.

De VPTZ Zuidwest Friesland biedt met haar vrijwilligers hulp en ondersteuning aan terminaal zieke mensen in de eigen thuisomgeving, in verzorgings-en verpleeghuizen en in Hospice ‘De Kime’ in Sneek. Zeker in de laatste levensfase is kwaliteit van leven belangrijk. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid met respect voor eigen keuzes en warme zorg zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De VPTZ Zuidwest Friesland kan daarbij tot steun zijn.