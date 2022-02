Open Huis Hospice De Kime

SNEEK- Zaterdag a.s., op 5 maart is er Open Huis in Hospice De Kime aan de Westhemstraat in Sneek.

Wees welkom, de koffie/thee staat voor u klaar en de medewerkers van De Kime verstrekken u graag informatie over de stichting, haar vrijwilligers en over de hulp/ondersteuning die zij kunnen bieden bij u thuis in regio SWF of in Hospice De Kime.