Open Huis De Skulp

SNEEK- Kanker, hoe kom je weer in je kracht? De Skulp Friesland organiseert een bijeenkomst met als thema ‘Kanker, hoe kom je weer in je kracht?’ Met verhalen van sterke vrouwen.

Wanneer? 28 september 2021 om 19.30 uur

Waar: SkulpCafé Sneek, Wijkcentrum De Schuttersheuvel, Harmen Sijtstrastraat 8a, Sneek.

Gastsprekers:

- Ellen de Vries (Kanker en Depressie)

- Marjo Andringa (Mijn moeder heeft bloot haar)

- Rian Terveer (ambassadeur De Skulp)

Nemen u deze avond mee in hun verhalen.

De presentatie van de avond is in handen van Ina Heim, teamleider van SkulpCafé Sneek.

SkulpCafé Sneek werd geopend op 25 juni 2021. Voorafgaand aan de lezing op 28 september is er een open huis om 18.45 uur waar belangstellenden welkom zijn. De koffie staat klaar. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden kan via aanmeldingen@deskulp.nl (onder vermelding naam, telefoonnummer en datum deze avond)

Meer informatie: www.deskulp.nl onder activiteiten