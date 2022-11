Open Huis bij Biljartschool Dirk van der Veen

Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen informatie inwinnen over de verschillende biljartspellen, wedstrijdbiljarten in clubverband zoals libre, driebanden en kaderspel, en ook recreatief biljarten. Uiteraard is er de mogelijkheid om ook zelf even te proberen een balletje te stoten. Een hapje en een drankje zijn aanwezig. De open dag is van 13.00 tot 17.00 uur. Adres: Alexanderstraat 3 in Sneek.