Open dagen & Open Monumentendag in Cultuur Historisch Centrum De Tiid

BOLSWARD- Eén jaar geleden midden in de corona crisis opende De Tiid haar deuren voor het publiek. Eerst met beperkende maatregelen en vanaf het voorjaar zijn we weer volledig geopend. Om te vieren dat we dit jaar één jaar bestaan openen wij in het weekend van 10 – 11 september speciaal onze deuren voor het publiek. Tijdens dit weekend is De Tiid geopend op zaterdag van 10:00 – 17:00 en zondag van 11:00 – 17:00. De toegang is gratis.

Of het nu is om je rijbewijs te laten verlengen, je boeken terug te brengen en een stapel nieuwe uit te zoeken, een kop koffie te drinken of een rondleiding te volgen door het museale deel, het indrukwekkende voormalige stadhuiscomplex van Bolsward herbergt het allemaal. Met vijf ‘bewoners’ is dit de culturele huiskamer van Súdwest-Fryslân. Een plek waar de inwoners nu nog trotser op mogen zijn.

In elke steen en balk van dit gebouw zit een verhaal

Tijdens hetzelfde weekend is het ook Open Monumentendag en is het historisch stadhuiscomplex met de beroemde torenzolder nu onderdeel van Museum De Tiid vrij te bezoeken. Verder kom je van alles te weten over één van de mooiste stadhuizen van Nederland en is je bezoek niet compleet zonder bezichtiging van de beroemde torenzolder. Neem een kijkje in de historische raadzaal en ontdek in de voormalige burgemeesterskamer een eeuwenoud object. Huis van Verhalen Het museum vertelt over de bijzondere geschiedenis en identiteit van deze oeroude regio. In de zalen van het monumentale stadhuiscomplex komt het verleden tot leven in bijzondere collectiepresentaties en opmerkelijke sleutelfiguren zoals Titus Brandsma, Gysbert Japicx en Trijntje Hilarides. In de vaste presentatie krijg je als bezoeker dilemma’s voorgelegd in verband met die gemeenschappelijke geschiedenis. Hoe kijken hedendaagse Zuidfriezen naar hun historie? Was Grutte Pier nu een redder of een rover?

Activiteiten

In het weekend zijn er verschillende activiteiten. In het auditorium is doorlopend de documentaire ‘De wording van De Tiid’ te zien. Op zaterdag 10 september is er speciaal ‘verhaal op zaal’ op de torenzolder en kom je meer te weten over de bijzondere torenconstructie. In de bibliotheek worden verschillende activiteiten georganiseerd en het Gemeentearchief toont een aantal bijzondere topstukken uit de archieven van de vroegere gemeenten, waaronder het oudste stuk uit 1331 en een brief met de originele handtekening van Willem van Oranje.

Ook kunt u onder begeleiding een kijkje nemen in het archiefdepot. Op eigen rekening, als afsluiting van uw bezoek kunt u bij Blend Eten & Drinken terecht voor een hapje of drankje in de historische waag onder in het stadhuis.

Kom De Tiid beleven U bent van harte uitgenodigd om het monumentale stadhuis, museum, het archief, de bibliotheek en de rest van het gebouw te komen beleven. Dit kan op zaterdag 10 van 10:00 t/m 17:00 en zondag 11 van 11:00 – 17:00 september 2022, toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op www.detiid.nl