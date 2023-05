Open Dag KWS op Hemelvaartsdag

Rond 11.00 uur in de morgen worden de zeilwedstrijden gestart in verschillende zeilklassen. Als eerste zullen de LT Windsurfers van start gaan. Na afloop van de reguliere wedstrijden, zullen in de middag teamwedstrijden van de Regenbogen in een nieuw 3 tegen 3 format worden gezeild. Dit belooft weer een mooi spektakel te worden.

Voor de belangstellenden zal er vanuit verschillende klassen de mogelijkheid worden geboden om kennis te maken met de klasse en mogelijk ook even een boot of surfplank te proberen. Voor de jeugd zullen er ook de nodige activiteiten zijn.

Heb je altijd al een keer in de starttoren of op het startschip willen kijken? Dat kan, want ook deze is open voor bezoek.

Heb je familie die ook wel een keer wil zien waar wij als zeilers steeds het weekend doorbrengen? Dat kan, want van 13.00 tot 17.00uur kan iedereen gratis met de pont over naar het starteiland.

En zo is er nog veel meer te beleven op 18 mei op het Starteiland, ...

Dus,... Zegt het voort en komt allen!