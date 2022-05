Open dag kunstencentrum Atrium in Sneek op zaterdag 11 juni

SNEEK- Kunstencentrum Atrium houdt zaterdag 11 juni een open dag. Van 12.00 tot 17.00 uur kan bij de leslocatie aan het Oud Kerkhof in Sneek informatie worden verkregen over het aanbod in het nieuwe seizoen, dat na de zomervakantie begint. Daarnaast zijn er rondleidingen langs exposities van beeldende kunst, kunnen er instrumenten worden uitgeprobeerd tijdens gratis proeflessen en treden diverse Atrium-dansgroepen, KinderMuziekTheater en musicalopleiding MUZT op.

Proeflessen muziek

Docenten van de muziekafdeling geven proeflessen van ongeveer een half uur. Een groot aantal instrumenten kan worden uitgeprobeerd en er zijn proeflessen zang. Aanmelden is niet nodig; zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen meedoen in een van de lokalen. Voor wie de smaak te pakken heeft, is er een meespeelband met docenten. Deze band is er ook voor wie nog nooit een instrument heeft bespeeld. Een unieke manier om te ervaren hoe leuk muziek maken is.

Rondleidingen beeldende kunst

Docenten van de cursussen beeldhouwen, tekenen en schilderen tonen kunstwerken die cursisten het afgelopen seizoen hebben gemaakt. Tijdens het bekijken van de creaties in het Atrium vertellen ze over het maakproces en de verschillende cursussen die zij geven. De rondleidingen beginnen op het plein in het Atrium en duren ongeveer een half uur.

· 13.00 uur: impressionistisch schilderen, portret- en modeltekenen/schilderen door Fimmy Kooijker

· 15.00 uur: tekenen en schilderen, papier & textiel, KinderKunstKlas door Bieke Huls

· 16.00 uur: beeldhouwen door Ruth Vulto-Gaube

Informatiestands

In het Atrium staan kraampjes waar docenten en medewerkers informatie verstrekken over de lessen, cursussen en muzikale groepen in 2022-2023. Hier zijn ook de nieuwe seizoensbrochures voor kinderen, jongeren en volwassenen te verkrijgen.

Optredens

Tegelijk met de open dag vindt het jaarlijkse straatfestival Út Sneek plaats. Diverse bands, koren, orkesten en ensembles die bij kunstencentrum Atrium repeteren, spelen op de podia in het centrum van de stad. Ook in de Noorderkerk, pal naast het Atrium, is een podium. Hier treedt onder andere het Atrium Starters Orkest op, met daarin negen jonge strijkers van het kunstencentrum. De Noorderkerkzaal is te bereiken via de ingang van het Atrium aan het Oud Kerkhof.

Voor de ingang dansen gedurende de middag groepen in verschillende stijlen: hiphop, modern, klassiek ballet en jazzdance. Ze geven een voorproefje van de Atrium Dansvoorstellingen die op zaterdag 18 en zondag 19 juni te zien zijn in Theater Sneek. Aanvang: 13.00 uur, 14.15 uur en 15.15 uur. De groepen van KinderMuziekTheater (KMT) laten om 12.45 uur stukken zien uit hun recente eindvoorstelling. De jongeren van MUZT Musicalopleiding trakteren driemaal op hoogtepunten uit de musical Beauty and the Beast jr. waarmee ze in april volle zalen trokken in Theater Sneek. De MUZT-leerlingen spelen om 13.40 uur, 14.45 uur en 15.50 uur.