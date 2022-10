Open Dag Hout op 30 oktober

INGEZONDEN - Niemand heeft een hekel aan hout. Hout is warm, het is echt, het is natuur en met gereedschap kun je het vormgeven, je kunt er wat van maken.

Met Open Dag Hout willen we de bezoekers stimuleren om zelf aan de slag te gaan. Daarom zijn er tientallen houtbewerkers die prachtige dingen laten zien. Ze zijn aan het werk en kunnen er van alles over vertellen; ze nemen u mee in hun wereld met hout. Houtdraaiers, beeldhouwers, houtsnijders, figuurzagers, japans houtwerk, pyrografie, meubelmakers het is er allemaal.

Houtbewerken doe je met gereedschap. De speciaalzaken staan er met goede adviezen en hun gereedschappen. Van antiek tot het allernieuwste. Het museum Houtstad-IJlst werkt met de oude houten Nooitgedagt schaven en beitels, Festool demonstreert de nieuwe Shaper Origin, Mappatools met de prachtige hamers en voor uw gezondheid het nieuwste wapen tegen fijnstof in de werkplaats van Kiesvoorminderfijnstof. Waar mogelijk mag u het zelf proberen, b.v. het gereedschap van Tormek, Proxxon en Hegner, het slijpen van uw gereedschap, het draaien van een houten tolletje. Voor de kinderen die meekomen is er een speciale kinderhoek waar ze, onder toezicht, zelf aan de slag kunnen.

En natuurlijk leveranciers van epoxy, afwerk-olie en was, lak, demo’s politoeren. Er zijn ook een aantal korte lezingen van specialisten over houtdraaien, de Shaper Origin, figuurzagen, politoeren etc.



Open Dag Hout is op 30 oktober in de Hanzehal te Zutphen. Aanvang 10:00 uur en we sluiten om 17:00.

Kom naar de Hanzehal in Zutphen en ontmoet daar collega houtbewerkers(en -sters!) en geïnteresseerden. Meer info op www.opendaghout.nl



Open Dag Hout wordt georganiseerd door Woodworking.nl.