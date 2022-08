Open Dag en cursuspresentatie in Quiltlokaal in Sneek

SNEEK- Het Quiltlokaal in Sneek, Molenkrite 169, heeft in samenwerking met Atelier Daisy’s Longarm, zaterdag 27 augustus haar open dag en cursuspresentatie.

Omdat het Quiltlokaal 5 jaar bestaat is deze dag ook aanwezig de bekende quiltster Heleen Pinkster. Heleen Pinkster is in Nederland en ook ver daarbuiten bekend van haar quiltpatronen en -boeken. Zij heeft deze dag ook haar patronen en boeken mee, ook komt zij dit cursusseizoen in Sneek een workshop geven waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn.

Cursusaanbod

Dit komende cursusseizoen zijn er veel verschillende cursussen en workshops voor zowel de naaimachine als voor handwerk. De voorbeelden worden deze dag gepresenteerd.

Ook Jagersma Naai- en Borduurmachines uit Leeuwarden is deze dag aanwezig om advies te geven over hun machines.



De Open Dag op 27 augustus is van 10.00 tot 16.00 uur en u bent van harte welkom op Molenkrite 169.