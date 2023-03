Open Dag duikvereniging Moby Dick

SNEEK- Op zondag 26 maart 2023 zal er op de locatie van het clubhuis van Duikvereniging Moby Dick, Burgemeester de Hooppark 4A te Sneek (naast zwembad 't Rak), van 13.00 tot 16.00 uur een open dag gehouden worden. Iedereen die nieuwsgierig is naar de duiksport is van harte welkom.

Er zullen meerdere stands zijn waar voorlichting gegeven wordt over o.a. duikopleidingen, duikmateriaal, duikreizen en natuurlijk duikvereniging Moby Dick zelf. Ook is er de mogelijkheid om een eerste duikervaring op te doen door middel van een introductieduik (geheel kostenloos!) onder begeleiding van onze instructeurs in het naastgelegen zwembad 't Rak.