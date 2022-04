Open dag, demonstratie veevervoer en expositie ‘Veehandel en veemarkten in Fryslân’

LEEUWARDEN – Op 1 mei is op het terrein van het Fries Landbouwmuseum een open dag over veevervoer met een demonstratie van oude en nieuwe veeauto's. Het is ook het startsein voor een speciale expositie in het museum: ‘Gelok! Geschiedenis van veehandel en veemarkten in Fryslân’.

Al eeuwenlang accepteren Friese veehandelaren met een ferme 'handjeklap' en een krachtig uitgesproken GELOK (geluk) het bod van een verkoper. De koop is gesloten. Het is een bekend en beeldend tafereel dat zich afspeelt op de erven van veehouders en veemarkten. Onderhandelen ‘bij handslag’ en het vasthouden aan mondelinge koopovereenkomsten zijn traditionele elementen in de veehandel.

Sfeer van de veehandel en veemarkten

De veehandel en veemarkten waren belangrijk in het Friese maatschappelijk leven, maar zijn onderbelicht gebleven in de geschiedschrijving. Weinig mensen kennen nog de typische sfeer en hectiek van de veemarkten. De verhalen van de veehandel in Friesland en de activiteiten van de veehandelaren door de eeuwen heen vormen het onderwerp van de expositie ‘Gelok! Geschiedenis van veehandel en veemarkten in Fryslân’.

Gratis toegang demonstratie oude en nieuwe veeauto's

Deze expositie loopt van 1 mei - 1 november 2022. Op zondag 1 mei, de eerste dag van de expositie, is er op het terrein van het museum een open dag over veevervoer met een demonstratie van oude en nieuwe veeauto's. Deze dag wordt in samenwerking met Vee & Logistiek Nederland georganiseerd. Het museum is alleen deze dag gratis toegankelijk.

Boek ter ere van de veehandelaren

Over het onderwerp veehandel wordt op zaterdag 31 april een nieuw boek gepresenteerd: De geschiedenis van de veehandel en veemarkten in Fryslân. Dit rijk geïllustreerde boek toont het roemrijke verleden van de Friese veehandel en veemarkten. Naast aandacht voor de economische en sociale aspecten, de infrastructuur en logistiek, sluit het boek af met de boeiende geschiedenis van de familie Pilat, een geslacht van veehandelaren in Friesland. Dit boek is vanaf 1 mei verkrijgbaar in het museum.