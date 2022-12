Open dag bij Ruiter Machinefabriek in Sneek

SNEEK - Vrijdag bezochten wethouder Bauke Dam en accountmanager Jaap-Auke Rienstra namens Ondernemend Súdwest-Fryslân het hagelnieuwe pand van Machinefabriek Ruiter in Sneek. Vandaag heeft het bedrijf een open dag en staan de deuren open voor iedereen.

Erik Ruiter en George Hoogma ontvingen de heren en gaven een rondleiding. Erik Ruiter is de zesde generatie Ruiter en volgend jaar bestaat het bedrijf 150 jaar. Een echt Sneker familiebedrijf om trots op te zijn! Zie ook het artikel over Ruiter Machinefabriek onlangs in GrootSneek

De open dag is van 11.00 en 16.00 uur. Directie, medewerkers en een hapje & drankje staan voor je klaar. Adres: Kolenbranderstraat 2 in Sneek (Bedrijventerrein De Hemmen II).