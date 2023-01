Open dag bij ROC Friese Poort Sneek

SNEEK- Op vrijdag 27 januari organiseert ROC Friese Poort een open dag op verschillende locaties, waaronder op drie locaties in Sneek. Van 15:00 tot 20:00 uur is iedereen van harte welkom op de locaties aan het Martiniplein, de Eeltjebaasweg en op de hoofdvestiging van ROC Friese Poort Sneek aan de Harste. Derde- en vierdejaars leerlingen van het vmbo/havo en hun ouders kunnen dan een goed beeld krijgen van de opleidingen en de sfeer proeven op de verschillende locaties. Ook volwassenen die nog graag een opleiding willen volgen, kunnen tijdens de open dag terecht voor meer informatie.

Enthousiaste studenten, ambassadeurs van ROC Friese Poort, staan klaar om alle vragen te beantwoorden en hun ervaringen te delen. Natuurlijk zijn ook docenten en decanen aanwezig voor informatie en om rondleidingen te geven door de school.

Sfeer proeven op vernieuwde locatie Martiniplein

Op de locatie aan het Martiniplein wordt op dit moment hard gewerkt aan een interne verbouwing. Vanaf 6 februari is Martiniplein dé centrale plek in Sneek voor alle opleidingen voor Economie en Ondernemen en project- en evenementenbureau LINK. Bezoekers zijn van harte welkom om alvast te komen kijken in de vernieuwde ruimtes. Op het Martiniplein worden opleidingen aangeboden gericht op evenementenorganisatie, handel, managementondersteuning, marketing, e-commerce, ondernemen, commerciële en financiële dienstverlening. De open dag is een uitgelezen kans om kennis te maken met al deze opleidingen. Er rijdt een shuttlebus tussen de Harste en het Martiniplein. Bezoekers die met de auto naar het Martiniplein komen kunnen gratis parkeren op een gedeelte van de Veemarkt.

Bezoekers wordt gevraagd zich aan te melden voor de open dag van ROC Friese Poort via: www.rocfriesepoort.nl/open-dag. Het Friesland College organiseert gelijktijdig een open dag. Kijk voor meer informatie op www.frieslandcollege.nl