Open Bijendag IJsbaan Sneek

De infomiddag is gratis en duurt tot ongeveer vier uur. Anti-prikkleding, ook voor de kleinsten, is aanwezig. De drie bijenhouders bieden ter plekke potten met supersmakelijke Ysbaan Hoaning ten verkoop aan, zolang hun voorraad strek. De zomervakantie duurt dan nog een week. School, studie; nog even niet aan denken voor jongeren. Hun werkende ouders zijn wellicht op kantoor, fabriek of thuis inmiddels voorzichtig aan het opstarten.

Wintermodus

Het klinkt raar, maar honingbijen zitten alweer een poos in de wintermodus. Terwijl de Snekers vakantie en Sneekweek vierden, haalden hun gevleugelde stadgenootjes de laatste oogst aan stuifmeel en nectar binnen.

De grootste buit maakten de werkbijen in het voorjaar. Het eten hebben ze nodig om het snelgroeiende volk – van 10.000 mondjes in de winter tot wel 40.000 in zomermaand juli – te voeden. Maar vooral ook om voorraad aan te leggen voor de lange periode waarin de temperatuur tot onder de 10 graden daalt en er buiten de kast niks eetbaars is te vinden.

Tikje sneu

Een tikje sneu is het wel voor de haalbijen die al die kostelijke kost hun onderkomen hebben binnengesleept. Geen van alle zal van dat zoete goedje ook maar een drupke kunnen oplikken.

Een bij wordt slechts twee maandjes oud. De eerste zes weken doet ze uitsluitend huishoudelijk werk, op de tast in het pikkedonker. Pas veertien dagen voordat ze de pijp uitgaat, krijgt ze haar vliegbrevet en mag ze de wijde wereld in.

De mannetjes vreten niks uit, alleen maar op. In de tweede helft van augustus jagen de vrouwtjes die darren de kast uit, de hongerdood tegemoet. Klinkt gemeen en oneerlijk, ook al omdat darren geen angel hebben en niet terug kunnen steken.

En dat komt dus uit één gezin! Zusjes en broertjes. Hun moeder zegt er niks van. Imkers staan machteloos. Aangifte doen bij de bijenpolitie heeft geen enkele zin. Dit is nog maar zo’n voorbeeldje van het wonderbaarlijke en soms ronduit bizarre bestaan van een honingbijvolk.

Maar ’s kijken of er tijdens de open dag nog ergens een mannetje vrij ronddart. Het wil wel ’s dat een populair ventje wat langer in leven mag blijven of zelfs een natuurlijke dood kan sterven. Na een lekker luizenleventje van acht weken, net zo lang.