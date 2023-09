IJLST- Voor in de agenda. De Open Atelier Route in IJlst vindt voor de derde maal plaats op zaterdag 7 en zondag 8 oktober bij kunstenaars thuis, in de tuin of atelier maar ook in de Doopsgezinde kerk en het Houtmuseum.

Stichting IJlst 750 jaar

“Weet u nog? In ons jubileumjaar 2018 organiseerde Stichting IJlst 750 de eerste Open Atelier Route IJlst. Nu, ruim drie jaar later, zijn we van plan de volgende editie te organiseren en wel op zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2021. Nagenoeg alle IJlster deelnemers van de succesvolle eerste editie doen weer mee, aangevuld met een aantal nieuwe gezichten en ook een ‘IJlster om útens’. Zet alvast de datum in de agenda en houd onze site in de gaten voor meer informatie.

In 2021 was de laatste editie van de kunstroute. Ook dit jaar organiseren we een nieuwe editie van de Open Atelier Route IJlst.

Wandel in het weekend van 7 en 8 oktober 2023 langs bijzondere kunst. Zet alvast de datum in de agenda en houd onze site in de gaten voor meer informatie”, aldus de organisatie.

Deelnemers

Op diverse locaties – op loopafstand van elkaar – zullen de volgende professionele en amateur-kunstenaars hun werk ten toon stellen:

Janneke Bootsma

Johan van der Veer

Gert Jan Slotboom

Paul van Goor

Coby Meijer

Dukkie Stoffelsma

Pauline Kick

Martin de Groot

Jeroen Deen

Joke Schilling

Mariëlle Gebben

Jan Reus

Nynke Landman

Vervest Arnoud

Rudy Wagenaar