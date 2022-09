Open Air dagen Efko Beton trekt veel belangstellenden

UITWELLINGERGA - "At se hjir huzen delsette, soe ik hjir wol wenje wolle", was een van de reacties van de vele bezoekers tijdens de open dagen van Efko Beton. Niet alleen het weer was voortreffelijk, ook de entourage was om door een ringetje te halen. Het terrein was omgetoverd tot 'Efko on the beach', een zomers festival met palmbomen, zitjes, hapjes en drankjes, een ponton met muziekpodium en een springkussen voor de jeugd. Het zicht op het druk bevaren Prinses Margrietkanaal maakte het plaatje compleet.

"De vrijdag was voor onze klanten, leveranciers en overige genodigden", vertelt Ruud Riemersma, die samen met zijn broer Ralph de directie van Efko vormt. Ruud schat dat er zo'n 250 bezoekers waren. Ook op de zaterdag als iedereen welkom is, loopt het 's middags lekker door met belangstellenden.

In een paar jaar tijd heeft de betonfabriek aan industrieterrein Brêgefinne in Uitwellingerga een ware metamorfose ondergaan. De fabriek is met een aantal nieuwe loodsen fors uitgebreid en volledig energieneutraal. Het oude kantoor is verdwenen en vervangen door een splinternieuw, duurzaam kantoorpand. Daarnaast is er gewerkt aan de isolatiewaardes van de bedrijfsgebouwen en liggen er zonnepanelen op de daken.

Ook de productie van beton is door nieuwe technieken in de loop der jaren flink veranderd. Hierdoor kan Efko maatwerkoplossingen in beton bieden. Denk aan de kademuurelementen die Efko levert bij de renovatie van de kade aan de Westersingel in Sneek. Daarnaast zijn in de stad parkbankjes van Efko te vinden. Deze worden momenteel ook gemaakt voor de herinrichting van het stationsgebied in Sneek. De producten van Efko zijn intussen overal in ons land te vinden.



Beton is allesbehalve saai, dat maakt een bezoekje aan Efko wel duidelijk!