Opbrengst Mixt Media Max Verstappen kunstwerk voor de orgelman van Sneek

SNEEK- Kunstenares Nanke de Jong zette afgelopen zondag een afbeelding van een door haar gemaakt mixed media werkstuk op facebook. Iedereen die belangstelling had, mocht bieden. De opbrengst? Voor de orgelman die toen nog geen toestemming had om weer in het centrum van Sneek te spelen. Inmiddels heeft de gemeente SWF, zoals bekend, orgelman Jan Boon toestemming gegeven om vanaf zaterdag weer te draaien in Sneek.

Herbert en Rick de Vries van o.a. kapsalon Man & Haar aan het Oud kerkhof in Sneek brachten een bod uit van 330 euro. “Dat behoeft enige uitleg”, vertelde Herbert de Vries. “Het startnummer van Max Verstappen is 33 en Kapsalon Thérèse, ook van ons, bestaat op 1 oktober 30 jaar. Vandaar!”

Bescheiden Nanke de Jong

Uiteraard was Nanke de Jong heel blij met het bedrag, maar ook bescheiden. “Ik hoop zo dat de familie de Vries het werk kan waarderen. Het gaat mij echt om de orgelman een hart onder de riem te steken. Ik vind gewoon dat hij bij Sneek hoort, zijn draaiorgelmuziek brengt weer gezelligheid in de stad. Ik zal Jan Boon zaterdag het bedrag overhandigen!”

Herbert en Rick de Vries benadrukten dat deze ludieke actie echt niet als reclamestunt moet worden gezien. “Nee hoor, wij winden ook dat draaiorgelmuziek bij Sneek hoort. En we vinden wat Nanke gemaakt heeft ook nog eens mooi. Sterker nog, wij bieden haar aan om in kapsalon Man & Haar een expositie van haar werk in te richten!’

Dat aanbod werd door de kunstenares in dankbaarheid aangenomen. Kortom allemaal blije mensen, met Jan Boon zaterdag a.s. als stralend middelpunt. Vanaf 10.30 uur is de orgelman weer in het centrum van Sneek.