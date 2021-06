Op zoek naar een leuk cadeautje voor Vaderdag? Online Vaderdag chocolade bestellen!

INGEZONDEN - Wil je graag je vader in het zonnetje zetten op Vaderdag? Maar is het niet mogelijk om even langs te gaan?

Je kan bij Chocoladebezorgd.nl gemakkelijk een Vaderdag chocolade cadeau in de vorm van brievenbus chocolade bestellen.

Wat is brievenbus chocolade?

De naam zegt het al: chocolade voor in de brievenbus! Verras je vader met een heerlijk doosje vol bonbons en een lief kaartje. Een leuke en makkelijke manier om zijn dag op te fleuren! De dozen zijn zo gemaakt dat ze perfect door een brievenbus heen kunnen. Je vader hoeft dus niet thuis te zijn zodat je gemakkelijk het doosje als verrassing kunt opsturen.

Dus wil je iemand feliciteren, bedanken, beterschap wensen of in het geval van Vaderdag, je vader in het zonnetje zetten? Bestel een doosje chocolade en tover een lach op zijn gezicht!

Waar kun je uitkiezen?

Je kan kiezen uit een heerlijk doosje samengestelde bonbons of een super leuk chocoladehart in het thema van vaderdag. De chocolade is buitengewoon lekker, het is handgemaakt en komt in allerlei unieke smaken.

Hoe wordt de brievenbus chocolade verzonden?

Je kunt tot 12:00 bestellen zodat het doosje op dezelfde dag nog mee met de post kan. Chocoladebezorgd zorgt voor het zorgvuldig inpakken van je bestelling in een speciale verzendverpakking en geeft het mee met PostNL. Last minute een cadeautje regelen? Tot 17:00 zijn er nog enkele cadeaus mogelijk die dezelfde dag nog verzonden worden. Wil je liever vooraf bestellen? Dat kan ook! Geef de verzenddatum gemakkelijk aan bij het afrekenen en het brievenbus chocolade cadeautje zal de volgende dag bezorgd worden.

Het is een uniek cadeautje met super lekkere en handgemaakte chocolade. Erg leuk als verrassing voor Vaderdag!

Wil je online Vaderdag chocolade bestellen voor door de brievenbus? Bestel gemakkelijk online via de webshop op chocoladebezorgd.nl en geniet van het leukste brievenbus cadeautje van chocolade.