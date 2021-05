SNEEK - Op zoek naar een (bij)baan of vakantiewerk in de logistiek? Poiesz Supermarkten is op zoek naar: orderverzamelaars en medewerkers emballage.

Orderverzamelaars voor de zaterdagen.

Je werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van de orders voor alle filialen van Poiesz Supermarkten B.V.

Orderverzamelaars Vers (koeling) op de avonden.

Je werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van de orders voor alle filialen van Poiesz Supermarkten B.V.

Medewerkers emballage voor de zaterdagen.

Je werkzaamheden bestaan uit het verwerken van alle retouren vanuit onze fi lialen.

We zijn op zoek naar jou als jij:

graag aan de slag gaat als orderverzamelaar of als emballage medewerker in het distributiecentrum van Poiesz in Sneek;

2 tot 12 uur per week beschikbaar bent. In de vakantie periode zijn er meer uren beschikbaar;

In ieder geval beschikbaar bent voor de zaterdagvacature vanaf 6:00 uur of voor de avonddiensten, één of meer avonden per week (maandag t/m zaterdag) vanaf 18:00 uur.

Flexibel, zelfstandig en gemotiveerd bent om stevig aan te pakken;

minimaal 16 jaar bent;

woonachtig bent in Sneek of in de directe omgeving van;

Het salaris is conform de VGL-CAO en afhankelijk van je leeftijd. Dit betekent een all-in uurloon waarbij je niet hoeft te wachten op je vakantiegeld!

Enthousiast? Wacht dan niet langer en solliciteer!

Vul het online sollicitatieformulier in op www.werkenbijpoiesz.nl of stuur je motivatie en cv naar werken@poiesz-supermarkten.nl. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling planning & bedrijfsbureau van het distributiecentrum, te bereiken via telefoonnummer 0515-428800.

En wie is Poiesz Supermarkten?

Wij zijn Poiesz Supermarkten B.V., dé supermarkt van het Noorden. Inmiddels hebben we 69 supermarkten en 68 slijterijen in Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Iedere dag staan er ruim 5.000 medewerkers klaar voor de klant.