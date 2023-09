Op weg naar meer omzet met een goede marketingstrategie voor je bedrijf

Natuurlijk is het zaak om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een gezond bedrijf voordat je naar de Kamer van Koophandel stapt voor de inschrijving in het Handelsregister. Vandaag de dag is het belangrijk dat je bedrijf ook online goed gevonden wordt. Ook als je je diensten of producten niet via het internet aanbiedt. Klanten willen vooraf informatie kunnen raadplegen voordat ze je benaderen of bij je langs komen in de zaak.

Goed vindbaar zijn is een must

Een mooie website met een duidelijke menustructuur waar het gemakkelijk en dus prettig rondkijken is, wordt pas interessant als deze ook goed vindbaar is. Hier kanDtch. Digitals je mee helpen. Het is belangrijk om in de teksten op je website de juiste zoekwoorden te verwerken. Die worden namelijk gelezen door de zoekmachines die elke dag miljarden aan bits en bytes verwerken om ervoor te zorgen dat ze snel kunnen vinden wat de gebruiker zoekt. Het is dus zaak om zoekwoorden te gebruiken die ook in de zoekmachine worden ingevoerd. Als jouw website daarop gevonden wordt dan ben je spekkoper. Zeker als je dan ook nog eens hoog in de zoekresultaten terechtkomt. De ervaring leert dat een zoeker op internet een keuze maakt uit de resultaten op de eerste pagina. Hij klikt maar zelden door naar een volgende pagina.

Zorg voor een up-to-date website

Bij een goede inbound marketing strategie hoort ook een website die up-to-date is. Zorg er dus voor dat de informatie die je online hebt staan actueel en juist is. Dit was ook een belangrijke tip tijdens het evenement Inbound 2023. Een aanbieding die allang niet meer geldig is moet niet maanden later nog online staan. Je kunt je bezoekers een gelukkig nieuwjaar wensen in januari, maar die tekst moet er na pakweg twee weken weer af. Ga je een nieuw product of een nieuwe dienst leveren, dan zet je daar natuurlijk direct informatie over op je website. Je kondigt dit aan op de homepage zodat een bezoeker meteen kan doorklikken.

De zoekmachine een handje helpen

Iedereen wil hoog in de zoekresultaten komen bij de zoekmachines. Dat doel bereiken kost heel wat energie. Er is wel een makkelijkere manier. Je kunt betalen om als advertentie bovenaan te staan. Jouw link wordt dan, soms samen met nog een aantal links, als eerste getoond. Er staat bij dat het om een advertentie gaat. Maar de kans dat de zoeker op jouw link klikt is redelijk groot. Je betaalt hier een vaste vergoeding per klik voor. Als je het aantal kliks maximeert dan betaal je nooit meer dan het door jou bepaalde bedrag. Daarna verdwijnt je link en komt pas de volgende dag of week weer terug. Uiteraard kun je nog wel bij de gewone zoekresultaten worden gevonden. De kosten blijven op deze manier duidelijk en beheersbaar.