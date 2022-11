Op vakantie in Europa in Modelspoor Museum in Sneek

SNEEK- Zaterdag was op TV te zien hoe de bouwers van team groen een modelbaan bouwden met als thema ‘Op vakantie door Europa’. Die baan is vanaf 8 november te zien in het Modelspoor Museum in Sneek.

Met als thema ‘Op vakantie door Europa’, bouwden de bouwers van team groen Oostenrijk en Italië na. Te zien zijn de Oostenrijkse bergen, een werkende kabelbaan, een schitterend Italiaans dorp en natuurlijk heel veel tunnels. Dat was te zien op televisie en nu tot 23 november te bewonderen in Sneek. De bouwers zijn er ook en laten graag aan de bezoekers alle fraaie details zien.

Van dinsdag t/m vrijdag is het museum geopend van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.30-17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag is het museum gesloten. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.