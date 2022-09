Op ontdekkingstocht door onbekend werkterrein: ga 27 oktober mee op Inspiratietour in Súdwest-Fryslân

Sta je te popelen om aan het werk te gaan, maar heb je geen idee waar? Ga 27 oktober mee op Inspiratietour door Súdwest-Fryslân! Samen met andere werkzoekenden op ontdekkingsreis door onbekend werkterrein. Busje in, busje uit: in een rap tempo maak je kennis met allerlei beroepen en bedrijven. En misschien wel jouw toekomstige werkgever! 5 InspiratietoursWerken in een totaal andere sector? De Inspiratietour is een mooie gelegenheid om te kijken of een werkplek bij je past.