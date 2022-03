'Op het podium' van Lewinski met Piet Kok en Roelof Reineman

SNEEK-Lekker dineren en vervolgens genieten van een verrassend live programma tijdens 'Op het podium' van Lewinski. Bij de 'Op het podium' avonden biedt Lewinski een podium aan opkomend talent, bijzondere verhalen, verrassende artiesten, of -vooralsnog- onontdekte parels in de culturele/literaire sector.

Ook geeft Lewinski hier artiesten de kans hun nieuwste werk te try-outen voor een publiek. Op 17 maart is het podium voor Piet Kok en Roelof Reineman. Na vele optredens met uitsluitend Bob Dylan songs komen Piet Kok (zang, gitaar en mondharmonica) en Roelof Reineman (gitaar, slide gitaar) nu met een programma dat bestaat songs in het Folk, Blues en Country genre. Er staan eigen composities op het programma maar ook songs van oa. Johnny Cash, Robert Johnson en Leonard Cohen, aangevuld met een aantal traditionele liederen. Dit alles gespeeld in hun eigen, herkenbare stijl.

Piet Kok heeft in vele bands gespeeld zoals Farmers Union en Irolt en heeft als solo artiest diverse platen en cd's uitgebracht. Roelof was jarenlang gitarist in The Hang Outs die een aantal cd's, waaronder The Rolling Stones in het Fries, hebben gemaakt.

*Praktisch: *

Folk, Blues en Country, donderdag 17 maart 2022 / 18:00

Diner is van 18:00 tot 19:30

Piet en Roelof spelen na het diner.

U kunt uw komst/maaltijd vooraf reserveren via de ticketservice van Lewinski. Mocht u liever

alleen het concert bijwonen, reserveer dan vooraf wel uw plekje via de ticketservice. IVM de

1.5 meter kunnen we 50 bezoekers toelaten.

Voor de artiesten die tijdens 'Op het podium' optreden mag u vrijwillig een bijdrage in de hoed achterlaten