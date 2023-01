'Op het Podium' met Magoće bij Lewinski

SNEEK- Lekker dineren en genieten van een verrassend live programma tijdens 'Op het podium' van Lewinski. Bij de 'Op het podium' avonden biedt Lewinski een podium aan opkomend talent, bijzondere verhalen of -vooralsnog- onontdekte parels in de culturele/literaire sector. Ook geeft Lewinski hier artiesten de kans hun nieuwste werk te try-outen voor een publiek. Op 26 januari is het podium voor Magoće.

De liedjes van Magoće zijn romantische odes aan de liefde, gegoten in een mix van blues, soul en een vleugje Balkan. Ze neemt je mee op een reis naar passie, melancholie en nostalgie. In deze one-woman show brengt zij o.a. liedjes ten gehore van haar eerste album Brave. Maar daarnaast ook gloednieuw materiaal van het tweede album waar zij momenteel aan werkt. Wees dus voorbereid op een aantal primeurs! Overigens staat Magoće niet helemaal alleen op het podium; haar geliefde viool is ook van de partij.

Voor muziek, info en social media ga naar https://magocemusic.com/

Praktisch

De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30. U kunt uw maaltijd reserveren via de ticketservice. Eventuele dieetwensen/allergieën graag vooraf aan Lewinski doorgeven. Voor de muziek kunt u ter plekke een vrije bijdrage doneren. Natuurlijk kunt u ook alleen voor de muziek en bijv. een drankje komen. De zaal is open vanaf 18:00 uur.

'Op het Podium' met Magoće

diner + live music

donderdag 26 januari 2023 / 18:00 / locatie Lewinski