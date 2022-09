‘Op het Podium’, met Koen Jongsma & Friends

SNEEK- Lekker dineren en genieten van een verrassend live programma tijdens 'Op het podium' van Lewinski. Bij de 'Op het podium' avonden biedt Lewinski een podium aan opkomend talent, bijzondere verhalen of -vooralsnog- onontdekte parels in de culturele/literaire sector. Ook worden artiesten de kans gegeven om hun nieuwste werk te try-outen voor een publiek. Op 8 oktober is het podium voor Koen Jongsma speelt Jim Croce.

Zanger/gitarist Koen Jongsma heeft zich grondig verdiept in de muziek en het leven van de veel te vroeg overleden singer-songwriter Jim Croce. Toen Koen jaren geleden begon met gitaar spelen waren de liedjes van Croce de eerste die hij probeerde na te spelen. Croce is bekend van nummers als Bad, bad Leroy Brown, I`ll have to say I love you in a song en Time in a bottle. Samen met andere muzikanten speelt Koen zijn bekendste nummers. Tussendoor vertelt Koen op geheel eigen wijze over de achtergrond van de liedjes en het leven van Croce. Door de mooie verhalen, de humor, de prachtige muziek en begeleiding staat dit programma garant voor een gezellige en heerlijke muziekavond!

Praktisch: De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30. U kunt uw maaltijd reserveren via de ticketservice. Eventuele dieetwensen/allergieën graag vooraf doorgeven. Voor de muziek kunt u ter plekke een vrije bijdrage doneren. Natuurlijk kunt u ook alleen voor de muziek en bijv. een drankje komen. De zaal is open vanaf 18:00 uur.

Lewinski, Waterhoenstraat 2, 8601 XT Sneek