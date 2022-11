‘Op het Podium’, met BOOTS in Lewinski

SNEEK- Lekker dineren en genieten van een verrassend live programma tijdens 'Op het podium' van Lewinski. Bij de 'Op het podium' avonden biedt Lewinski een podium aan opkomend talent, bijzondere verhalen of -vooralsnog- onontdekte parels in de culturele/literaire sector. Ook geven we hier artiesten de kans hun nieuwste werk te try-outen voor een publiek. Op 1 december is het podium voor Marleen, Carlien en Ellis Bootsma. Alias Boots.

Over Boots

Helder, harmonieus en gevoelig. Soms met een vrolijke noot. Altijd met volle overgave. Dat is Boots. Ellis, Marleen en Carlien Bootsma vormen samen een akoestisch trio met een singer-songwriterachtig repertoire. Ondersteund door een gitaar drijft de samenzang van de zusjes Bootsma op de golven van de melodie.

Marleen en Carlien Bootsma spelen en zingen al jaren samen. Als kinderen ontdekten ze hoe leuk het is om tweestemmig te zingen. Marleen speelt gitaar en Carlien zingt meestal de eerste zanglijn. De twee hebben altijd al een voorliefde gehad voor gevoelige nummers. Muziek reisde met ze mee. Langs de kusten van Nieuw Zeeland, waar ze lange tijd verbleven en waar hun klank ook deels is gevormd. Hun muziek klonk uit campingbusjes en in cafés, en eenmaal uitgereisd in kleine zaaltjes in het noorden van Nederland.

Sinds dit jaar heeft ook Ellis, de derde zus, zich gevoegd hij de Boots, na lang aandringen van de andere twee. Ellis heeft een heel helder stemgeluid. Dat hadden Carlien en Marleen al enige tijd opgemerkt door stiekem hun oor te luisteren te leggen tegen de douchedeur. Toch kostte het nog enige moeite om Ellis ervan te overtuigen dat ze prachtig kon zingen. Nu Ellis haar verlegenheid voorbij is klinkt de Boots vollediger dan ooit. Ook het genre is met de komst van Ellis ietwat verlicht.

Praktisch

De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30. U kunt uw maaltijd reserveren via de ticketservice. Eventuele dieetwensen/allergieen graag vooraf aan ons doorgeven. Voor de muziek kunt u ter plekke een vrije bijdrage doneren. Natuurlijk kunt u ook alleen voor de muziek en bijv. een drankje komen. De zaal is open vanaf 18:00 uur.

Donderdag 1 december in Lewinski, vanaf 18:00 uur.