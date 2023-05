'Op het Podium' bij Lewinski met Ladybirds

SNEEK- Lekker dineren en genieten van een verrassend live programma tijdens 'Op het podium' van Lewinski. Bij de 'Op het podium' avonden biedt Lewinski een podium aan opkomend talent, bijzondere verhalen of -vooralsnog- onontdekte parels in de culturele/literaire sector. Ook geven we hier artiesten de kans hun nieuwste werk te try-outen voor een publiek. Op 25 mei is het podium voor Fokelien Looijenga en Maaike Boonstra, alias Ladybirds.