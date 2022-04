'Op het podium bij Lewinski' met Barney Willemse

SNEEK-Bij de 'Op het podium' avonden biedt Lewinski een podium aan opkomend talent, bijzondere verhalen of -vooralsnog- onontdekte parels in de culturele/literaire sector. Ook geven we hier artiesten de kans hun nieuwste werk te try-outen voor een publiek. Op 7 april is het podium voor Barney Willemse.

Barney is opgegroeid in een klein dorpje in Noord-Holland. Countrymuziek is hem met de paplepel ingegoten. Zijn moeder is vroeger zangeres geweest en zijn vader speelde gitaar. Niet heel gek dus dat Barney nu zelf, met zijn gitaar, deze muziek maakt, vanaf zijn 7e jaar. Met een stem die perfect past bij het genre, en de kledingstijl van de jaren 70, brengt Barney een authentieke sound en stijl met zich mee. Barney is sterk geinspireerd door artiesten als Johnny Cash, George Strait, Merle Haggard, Danny Vera en ga zo maar door. De avond zal gevuld worden met een mix van eigen werk en covers met tussendoor bijzondere verhalen.''

Praktisch

Diner is van 18:00 tot 19:30. Barney Willemse speelt tijdens- en na diner. U kunt uw komst/maaltijd vooraf reserveren via de ticketservice van Lewinski. Mocht u liever alleen het concert bijwonen, dan bent u ook van harte welkom. Voor de artiesten die tijdens 'Op het podium' optreden mag u vrijwillig een bijdrage in de hoed achterlaten!

diner + live muziek

donderdag 7 april 2022 / 18:00 uur meld u aan via www.lewinski.nl

Lekker dineren en vervolgens genieten van een verrassend live programma tijdens 'Op het podium' van Lewinski.