Op het podium bij Lewinski: Chris en Laurens

SNEEK- Lekker dineren en genieten van een verrassend live programma tijdens 'Op het podium' van Lewinski. Bij de 'Op het podium' avonden biedt Lewinski een podium aan opkomend talent, bijzondere verhalen of -vooralsnog- onontdekte parels in de culturele/literaire sector. Ook geven we hier artiesten de kans hun nieuwste werk te ‘try-outen’ voor een publiek. Op 23 maart is het podium voor Chris en Laurens.

Over Chris James en Laurens Reij:

In 2010 begon een samenwerking tussen 2 doorgewinterde singer/songwriters beiden wonende in Hoorn NH.

Chris James, een Welshman van oorsprong, was al jaren actief als pianist en toetsenist in verschillende bands in de UK en Nederland. Zijn song catalogus is uitgebreid en bevat ongeveer 100 liedjes. Zijn liedjes zijn veelal gebaseerd op verhalen of gebeurtenissen en hebben vaak een flinke dosis humor. Een aantal jaren geleden won Chris de 1e prijs voor de Beste Singer/Songwriter van Edam met een muzikale vertolking van zijn grappige verhaal als krantenjongen toentertijd in Cardiff.

Laurens Reij heeft na vele omzwervingen met verschillende bands zich gestort op het schrijven van mooie liedjes. Zijn liedjes zijn vooral geïnspireerd door gevoelens en emoties. Zijn zwoele stem neemt je mee naar de essentie van de soms ongrijpbare onderwerpen waarover hij zingt zoals bijvoorbeeld 'Missing Colors', een prachtig liedje over de mysterieuze, toevalligheden die net iets te toevallig zijn. In 2011 was Laurens op TV te zien bij de eerste editie van De Voice of Holland.

In 2012 hebben Chris en Laurens de Stichting Lakeside Stories overgenomen. Lakeside Stories is een platform voor Singer-songwriters zowel uit Nederland als internationaal en organiseert concerten en events. In de loop der jaren heeft Lakeside Stories drie verzamel albums, 2 CD's en 1 LP uitgebracht.

Praktisch

De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30 U kunt uw maaltijd reserveren via de ticketservice. Eventuele dieetwensen/allergieën graag vooraf aan ons doorgeven. Voor de muziek kunt u ter plekke een vrije bijdrage doneren. Natuurlijk kunt u ook alleen voor de muziek en bijv. een drankje komen. De zaal is open vanaf 18:00 uur.

diner + live muziek

donderdag 23 maart 2023 / 18:00 / reserveren via Lewinski.nl