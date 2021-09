'Op het Lewinski podium' met Amerikaanse Singer-songwriter Jerry Joseph

De Amerikaanse singer-songwriter Jerry Joseph is een artiest van het type waar we er tegenwoordig veel te weinig van hebben: tegendraads. Niet voor niets doet hij in zijn zang vaak denken aan Graham Parker uit de tijd dat die nog een angry young man was. Joseph is in Europa nog niet zo bekend, maar heeft wel veel bekende muzikale vrienden. Zo fungeren de Drive-by Truckers (onder de naam The Stiff Boys) als begeleidingsband van Joseph op zijn jongste album The Beautiful Madness (2020), en ook Jason Isbell doet mee (slidegitaar op de track Dead Confederate). Jerry Joseph is rauw, eerlijk en punk!

Praktische info:

Diner is van 18:00 uur tot 19:30 uur

Jerry Joseph speelt vanaf 20:00 uur.

U kunt uw komst/maaltijd vooraf reserveren via de ticketservice van Lewinski. Mocht u liever alleen het concert bijwonen, reserveer dan vooraf wel uw plekje via de ticketservice. IVM de 1.5 meter kunnen we 50 bezoekers toelaten.

Voor de artiesten die tijdens 'Op het podium' optreden mag u vrijwillig een bijdrage in de hoed achterlaten!

Donderdag 23 september 2021 / 18:00 diner / 19:30 inloop muziek / reserveren mogelijk via lewinski.nl