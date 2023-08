Op-en-delbaan voor de skûtsjes op het IJsselmeer bij Stavoren

STAVOREN - Tijdens de routebespreking vanochtend in MFC De Kaap werd bekendgemaakt dat er vanmiddag een gate gezeild geworden op het IJsselmeer, ook wel op-en-delbaan genoemd. Bij de oude haven van Stavoren kunnen de skûtsjes dan kiezen of ze bij de onderste tonnen linksom of rechtsom gaan richting de bovenste boei.