Op de set bij korte film BEPPE

UITWELLINGERGA - Afgelopen week was een boerderij in Uitwellingerga het decor van een echte filmset. Studenten van de opleiding Audiovisueel Design van de Willem de Kooning Academie waren hier een Friestalige film genaamd “BEPPE” aan het opnemen, onder regie van uit de Sneek afkomstige Sibrich Wijnia.

Een semi-autobiografisch stuk over een Friese studente die wanneer ze niet naar huis kan omdat haar ouders corona hebben, moet uitwijken naar haar beppe en daar worstelt met de taal en het generatie- en cultuurverschil.

Tijdens de shoot is de boerderij tot het uiterste gebruikt. Van het kippenhok tot de keuken is alles op film gekomen. Het is een unieke ervaring voor de crew die over het algemeen uit het midden van Nederland komt en weinig verstaat van de Friese dialoog. Voor de Friese regisseuse Sibrich is het haar eerste film en voor haar voelt het fijn om dit op bekende grond te doen.

De hoofdrol wordt vertolkt door Marthe Elzinga van D’Drive Artiest Theater met tegenspelers van theatergezelschap Fordivedaesje uit Top en Twel. De korte film zal naar verwachting 10 tot 15 minuten lang zijn en maakt het komende jaar haar debuut op verschillende filmfestivals.